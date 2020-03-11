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Россия отвергнет идею США о гиперзвуковом разоружении

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Одностороннее ограничение Россией гиперзвуковых вооружений невозможно, потом что эти системы разрабатываются в ответ на развертывание глобальной системы ПРО США, от которой Вашингтон не собирается отказываться, заявил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал Евгений Бужинский.

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающему в начале 2021 года. Речь шла о «новом спектре» боевых, в том числе и гиперзвуковых систем.

«Я считаю, что одностороннее включение невозможно, еще никогда такого не было, чтобы включали что-то под ограничение в одностороннем порядке», сказал РИА Новости Бужинский. Он подчеркнул, что у США пока нет такого гиперзвукового оружия, как у России, и «в одностороннем порядке никто ограничивать не будет».

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По словам генерала, «гиперзвуковые вооружения — это не усиление нашего потенциала сдерживания, а ответ на их систему ПРО. Если они прекратят развертывание своей системы ПРО, тогда можно говорить о каких-то ограничениях нашего гиперзвукового оружия», — пояснил военный эксперт.

Во время выступления перед Федеральным Собранием 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» и «Авангард». Эти комплексы уже поставлены на боевое дежурство.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Армия
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atyasov78

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москит,сибнет очевидно сайт кремлевский,дизлайки накручиваются только людям осуждающим нынешнюю власть,радуйся...

Сергей Конев

ну все приплыли .. щас поправочки быстро примут , голосование это для виду сделают и все.. готово. Дядя...

Danilon

Остаётся надеяться на милость Бога ! Или на друзей Путина. У кого-то же должны сдать нервы ! Ну или будет...

Alvarius7

Ты не первый) У нас же свобода слова и прочие прелести....но только в пользу нынешнего царька, супротив...