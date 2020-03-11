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Отец с двумя детьми в Приангарье погиб в горящем доме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Отец и двое детей погибли в горящем доме в Иркутской области из-за отключенного противопожарного датчика, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

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В среду в 2.15 по местному времени (21.15 мск) жители поселка Маркова Иркутского района позвонили пожарным и сообщили, что на соседней улице горит дом.

Когда пожарные приехали, огонь полностью охватил первый этаж дома, частично обрушилась крыша. К этому времени эвакуировались четыре человека: двое взрослых и двое детей. 

Спасшаяся из горящего дома женщина сказала, что внутри остался 62-летний мужчина и дети восьми и 10 лет. Специалисты газодымозащитной службы зашли в дом, но спасти людей не удалось, они погибли.

Во время тушения пожара на трех сотрудников МЧС обвалилось потолочное перекрытие. Всех пострадавших увезли в больницу. Двоих огнеборцев уже отпустили домой.

Специалисты выяснили, что в этом доме в прошлом году сотрудники МЧС установили противопожарный датчик, но хозяева отключили его в феврале. Он, по словам жильцов, часто срабатывал. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

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atyasov78

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москит,сибнет очевидно сайт кремлевский,дизлайки накручиваются только людям осуждающим нынешнюю власть,радуйся...

Сергей Конев

ну все приплыли .. щас поправочки быстро примут , голосование это для виду сделают и все.. готово. Дядя...

Danilon

Остаётся надеяться на милость Бога ! Или на друзей Путина. У кого-то же должны сдать нервы ! Ну или будет...

Alvarius7

Ты не первый) У нас же свобода слова и прочие прелести....но только в пользу нынешнего царька, супротив...