Фильм дня: «Фаворитка»

Дворцовые интриги и борьба за власть оказываются куда
интереснее, чем внешняя война двух государств, а противостояние женщин за
внимание королевы — увлекательное и незабываемое зрелище.
Фильм «Фаворитка» изначально привлекает не столько сюжетом,
сколько актерским составом. Главные роли в картине исполнили Оливия Колман,
Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.
Они прекрасно справились со своими задачами, показав
сильных личностей, женщин со стальными характерами и ранимой душой. Женскую
компанию разбавили не менее привлекательные актеры Николас Холт, Джо Элвин,
Марк Гэтисс и Джеймс Смит.
Сюжет развивается в начале 18 века во время войны Англии и
Франции. Болезненная английская королева не может полноценно управлять страной, фактически часть власти находится в руках ее близкой подруги леди Сары
Мальборо.
Но тут во дворце появляется ее родственница — девушка Эбигейл,
простушка на первый взгляд готова на любую работенку, но ее амбиции не
позволяют долго засиживаться в низшей обслуге и Эбигейл метит на место
фаворитки королевы.
Режиссер Йоргос Лантимос показал себя в этом фильме достойнешим образом. Зритель полностью погружается в происходящее на экране и невольно становится частью мира, в котором живут герои. Рейтинг «Фаворитки»: IMDb: 7.60.