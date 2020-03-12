Фильм дня: «Фаворитка»

Дворцовые интриги и борьба за власть оказываются куда интереснее, чем внешняя война двух государств, а противостояние женщин за внимание королевы — увлекательное и незабываемое зрелище.

Фильм «Фаворитка» изначально привлекает не столько сюжетом, сколько актерским составом. Главные роли в картине исполнили Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.



Они прекрасно справились со своими задачами, показав сильных личностей, женщин со стальными характерами и ранимой душой. Женскую компанию разбавили не менее привлекательные актеры Николас Холт, Джо Элвин, Марк Гэтисс и Джеймс Смит.

Сюжет развивается в начале 18 века во время войны Англии и Франции. Болезненная английская королева не может полноценно управлять страной, фактически часть власти находится в руках ее близкой подруги леди Сары Мальборо.



Но тут во дворце появляется ее родственница — девушка Эбигейл, простушка на первый взгляд готова на любую работенку, но ее амбиции не позволяют долго засиживаться в низшей обслуге и Эбигейл метит на место фаворитки королевы.

Режиссер Йоргос Лантимос показал себя в этом фильме достойнешим образом. Зритель полностью погружается в происходящее на экране и невольно становится частью мира, в котором живут герои. Рейтинг «Фаворитки»: IMDb: 7.60.