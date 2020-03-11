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Жителям Алтая вернули газ после повреждения газопровода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Республики Алтай

Около четырех тысяч человек остались накануне без газа в Республике Алтай после повреждения газопровода во время бурения, сообщает МЧС региона.

По данным ведомства, газовая труба была повреждена в селе Майма по улице Подгорная в результате проведения буровых работ. Без газоснабжения осталось три населенных пункта, это села Майма и Кызыл-Озек, а также Горно-Алтайск. Всего в них насчитывается четыре тысячи частных абонентов.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручал ввести на территориях Горно-Алтайска и Майминского района режим повышенной готовности, который начал действовать с 21.00 часов вторника.

До окончания работ была временно приостановлена подача горячей воды. 18 газовых котельных были переведены на резервные источники питания, ремонтники начали восстановление повреждения. Все работы были завершены, по данным правительства региона, в 3.00 часа 11 марта. Сейчас котельные вновь работают от газа, подача горячей воды и тепла возобновилась.

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ну все приплыли .. щас поправочки быстро примут , голосование это для виду сделают и все.. готово. Дядя...

Danilon

Остаётся надеяться на милость Бога ! Или на друзей Путина. У кого-то же должны сдать нервы ! Ну или будет...

Alvarius7

Ты не первый) У нас же свобода слова и прочие прелести....но только в пользу нынешнего царька, супротив...