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Леса Сибири загорятся в апреле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © skeeze / Pixabay License

Тайга в Сибири начнет гореть уже в апреле, в зону повышенного риска попали шесть регионов, сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

#Стихии
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В апреле нужно быть готовым к тому, что лесные пожары вспыхнут в Туве, в Иркутской области, Забайкалье, в республиках Алтай, Бурятия и Хакасия, а также в Красноярском крае, сообщил глава ведомства, ссылаясь на предварительные данные экспертов.

Недостаточная готовность к тушению лесных пожаров в регионах приводит к печальным последствиям, добавил Аноприенко и попросил глав регионов быть готовыми на 100%. 

В начале декабря 2019 года регионам из федерального бюджета для борьбы с пожарами выделили почти 33 миллиарда рублей, из них на охрану лесов предусмотрено 6,2 миллиарда.

Летом 2019 года в некоторых регионах Сибири ввели режим чрезвычайно ситуации из-за пожаров в тайге, охватившие большие площади. В Красноярском крае сгорели более 54 тысяч гектаров, в Иркутской области более 14 тысяч. Счетная палата (СП) РФ оценила ущерб российской экономике от лесных пожаров на сумму более 2,4 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

Иркут 69

Остаётся провести церемониал коронации....😇Что б уж ни у кого не осталось ни тени сомнения в абсурдности...

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

andr58

Пипец, да. Голосуй ее голосуй, получишь этот самый, ВВП.Но как находят людей, официально вносящих такие...