Леса Сибири загорятся в апреле

Тайга в Сибири начнет гореть уже в апреле, в зону повышенного риска попали шесть регионов, сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

#Стихии До 100 метров в минуту: виды лесных пожаров

В апреле нужно быть готовым к тому, что лесные пожары вспыхнут в Туве, в Иркутской области, Забайкалье, в республиках Алтай, Бурятия и Хакасия, а также в Красноярском крае, сообщил глава ведомства, ссылаясь на предварительные данные экспертов.

Недостаточная готовность к тушению лесных пожаров в регионах приводит к печальным последствиям, добавил Аноприенко и попросил глав регионов быть готовыми на 100%.

В начале декабря 2019 года регионам из федерального бюджета для борьбы с пожарами выделили почти 33 миллиарда рублей, из них на охрану лесов предусмотрено 6,2 миллиарда.

Летом 2019 года в некоторых регионах Сибири ввели режим чрезвычайно ситуации из-за пожаров в тайге, охватившие большие площади. В Красноярском крае сгорели более 54 тысяч гектаров, в Иркутской области более 14 тысяч. Счетная палата (СП) РФ оценила ущерб российской экономике от лесных пожаров на сумму более 2,4 миллиарда рублей.