Исчезновение татуировок у Тимати озадачило поклонников

Рэпер Тимати озадачил своих подписчиков в Instsgram, опубликовав видео, на котором позирует с девственно-чистой кожей. Фанаты начали гадать, как музыкант избавился от татуировок, которые покрывали 70% его тела.

На видео Тимати улыбается и демонстрирует чистые руки и шею. Поклонники привыкли видеть артиста, покрытого татуировками — нательными картинками были покрыты почти все видимые части тела рэпера.

Подписчики Тимати в комментариях устроили настоящее расследование, пытаясь понять, куда делись татуировки. Среди популярных версий — профессиональный грим, специальные нарукавники из кожи. Также пользователи Сети предположили, что татуировок вовсе не было, и артист их рисовал для выхода в свет.

В итоге подписчики Тимати разделились на два лагеря — те, кто одобрил преображение, отметив, что без тату, он стал похож на человека, другие напротив негативно отнеслись к Instagram-преображению, посчитав чистое тело несоответствующим образу артиста.