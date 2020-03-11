Исчезновение татуировок у Тимати озадачило поклонников

Рэпер Тимати озадачил своих подписчиков в Instsgram,
опубликовав видео, на котором позирует с девственно-чистой кожей. Фанаты начали
гадать, как музыкант избавился от татуировок, которые покрывали 70% его тела.
На видео Тимати улыбается и демонстрирует чистые руки и шею.
Поклонники привыкли видеть артиста, покрытого татуировками — нательными
картинками были покрыты почти все видимые части тела рэпера.
Подписчики Тимати в комментариях устроили настоящее
расследование, пытаясь понять, куда делись татуировки. Среди популярных версий —
профессиональный грим, специальные нарукавники из кожи. Также пользователи Сети
предположили, что татуировок вовсе не было, и артист их рисовал для выхода в
свет.
В итоге подписчики Тимати разделились на два лагеря — те,
кто одобрил преображение, отметив, что без тату, он стал похож на человека,
другие напротив негативно отнеслись к Instagram-преображению, посчитав чистое
тело несоответствующим образу артиста.