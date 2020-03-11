Путин получит право быть президентом до 2036 года

Владимир Путин получит возможность уже в третий раз баллотироваться на два очередных президентских срока в случае положительного решения Конституционного суда. Госдума во вторник одобрила поправку к Конституции об обнулении президентских сроков действующего главы государства.

В ходе второго чтения поправок в Конституцию в Госдуме депутат-единоросс Валентина Терешкова неожиданно предложила обнулить президентские сроки. По ее словам, избиратели взволнованы тем, что будет после 2024 года, и практически все хотят, чтобы Путин, «был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать».

«Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть», — заявила Терешкова.

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После внесения этой инициативы в российский парламент неожиданно приехал сам Путин. Поднявшись на трибуну, он отклонил предложения о внеочередных выборах в Госдуму, и снятии ограничений его полномочий двумя сроками. Идею об обнулении президентских сроков он поддержал.

«В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона — Конституции», — сказал президент.

А также, по его словам, при условии, что эту поправку поддержат граждане, «скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года».

Мнения «за» и «против»

Писатель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин считает, что президент не планирует продлевать «свое нахождение во власти». «Что касается президента, то я думаю, что он также, как и прежде не собирается продлевать свое нахождение во власти, но эту вероятность и возможность он заложил специально, чтобы транслировать эту политическую линию, которая была заложена в последний год», — сказал ТАСС писатель.

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По мнению политолога Татьяны Становой, обнуление было задумано изначально. Если бы в декабре или во время послания Путин выдвинул идею по поводу обнуления сроков, никто не обращал бы никакого внимания ни на Госсовет, ни на парламент, ни на Конституционный суд, ни на социальные поправки, уверена эксперт.

«Все решили бы, что Путин меняет Конституцию под себя, и были бы правы. Чтобы избежать этого, он решил сообщить только о первой части плана, что позволило ему продавить реформу без обсуждения его нового срока, говорить о Боге, семье, детях и Госсовете, лишить оппозицию возможности мобилизоваться. В последний момент Путин раскрывает карты, когда остается чуть больше месяца до референдума», — приводит РБК слова Становой.