Объявлена дата премьеры песни Little Big для Евровидения

Премьера песни для Евровидения от группы Little Big состоится 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает пресс-служба Первого канала.

Представители от России на Евровидении группа Little Big станут гостями программы «Вечерний Ургант» в четверг, 12 марта. Там же состоится премьера песни для музыкального конкурса.

Всего в Евровидении-2020 примет участие 41 страна, все, кроме России, на сегодняшний день уже представили свои песни.

«Информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом», — говорится в официальном сообщении Первого канала.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.