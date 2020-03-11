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Объявлена дата премьеры песни Little Big для Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Премьера песни для Евровидения от группы Little Big состоится 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает пресс-служба Первого канала.

Представители от России на Евровидении группа Little Big станут гостями программы «Вечерний Ургант» в четверг, 12 марта. Там же состоится премьера песни для музыкального конкурса.

Всего в Евровидении-2020 примет участие 41 страна, все, кроме России, на сегодняшний день уже представили свои песни.

«Информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом», — говорится в официальном сообщении Первого канала.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.


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Топ комментариев

aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

Иркут 69

Остаётся провести церемониал коронации....😇Что б уж ни у кого не осталось ни тени сомнения в абсурдности...

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

andr58

Пипец, да. Голосуй ее голосуй, получишь этот самый, ВВП.Но как находят людей, официально вносящих такие...