Объявлена дата премьеры песни Little Big для Евровидения

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Премьера песни для Евровидения от группы Little Big
состоится 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает пресс-служба
Первого канала.
Представители от России на Евровидении группа Little Big
станут гостями программы «Вечерний Ургант» в четверг, 12 марта. Там же
состоится премьера песни для музыкального конкурса.
Всего в Евровидении-2020 примет участие 41 страна, все, кроме
России, на сегодняшний день уже представили свои песни.
«Информация о песне была передана в Европейский Вещательный
союз своевременно и в соответствии с регламентом», — говорится в официальном
сообщении Первого канала.
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.