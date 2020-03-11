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Красноярцы приняли артистов из Бурятии за китайцев с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/theatrebaikal.ru

Жители дома в Красноярске вызвали полицию, приняв артистов театра «Байкал» из Бурятии, заселившихся в хостел, за китайцев, сообщила в Instagram пиар-менеджер театра Галина Лумбуцыренова.

«Пока заселялись, выхожу в фойе и вижу, что там стоит Росгвардия. Я начала интересоваться, что случилось, на что ответили, что бдительные соседи пожаловались на то, что группа китайцев высадились в хостеле у них дома, и они приехали разбираться в этой ситуации. Сказала, что мы из Бурятии, это Россия, все нормально, мы на гастролях», — рассказала Лумбуцыренова в истории на странице в Instagram.

Артисты приехали в Красноярск на гастроли. Один из участников труппы Жаргал Бадмаев рассказал «Сибирь. Реалии», что это не первый раз, когда труппу принимают за китайцев из-за коронавируса.

Коронавирус активно распространяется с декабря прошло года. От него уже умерло более 4 тысяч человек. Очагом распространения считается Китай. 

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