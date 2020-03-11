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«Искандеры» прибыли в Новосибирск для участия в Параде Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Ракетные комплексы «Искандер» ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) передислоцированы из Свердловской области в Новосибирск для участия в военном параде в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.

Расчеты оперативно-тактических комплексов совершили марш на 1,5 тысячи километров из пункта постоянной дислокации до столицы Сибири железнодорожным транспортом. Всего было переброшено три комплекса.

Для участия в Параде Победы, в феврале из Кызыла в Новосибирск были переброшены бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона-СВК», комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон».

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Топ комментариев

aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

Иркут 69

Остаётся провести церемониал коронации....😇Что б уж ни у кого не осталось ни тени сомнения в абсурдности...

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

andr58

Пипец, да. Голосуй ее голосуй, получишь этот самый, ВВП.Но как находят людей, официально вносящих такие...