«Искандеры» прибыли в Новосибирск для участия в Параде Победы

Ракетные комплексы «Искандер» ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) передислоцированы из Свердловской области в Новосибирск для участия в военном параде в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.

Расчеты оперативно-тактических комплексов совершили марш на 1,5 тысячи километров из пункта постоянной дислокации до столицы Сибири железнодорожным транспортом. Всего было переброшено три комплекса.

Для участия в Параде Победы, в феврале из Кызыла в Новосибирск были переброшены бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона-СВК», комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон».