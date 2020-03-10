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Windows 10 получит новый регулятор громкости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Регулятор громкости Windows 10 полностью переработают, его обновленная версия уже доступна в тестовой сборке «десятки» под номером 19577 для инсайдеров

Бегунок для звука в операционной системе при регулировке с помощью мультимедийных кнопок появляется в верхнем левом углу Windows 10. В обновлении регулятор переработан — вместо верхнего левого угла он станет появляться в правом нижнем, в области уведомлений.

Сейчас там доступно только управление с помощью мыши, а также регулировка громкости. В будущих релизах туда перенесут элементы управления мультимедиа. При этом меню регулятора станет отображать название приложения, которое воспроизводит музыку.

Пользователи отмечают, что существующий регулятор неудобен — при изменении громкости с помощью мультимедийных кнопок он фактически блокирует на несколько секунд операции с рабочим столом. Новый способ устранит проблему и расширит возможности пользователей.

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Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

Иркут 69

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Walet 99

Для этого весь шум и гам, Терешкова за весь народ решила....