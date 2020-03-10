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Обнаружен метод полного излечения ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трансплантация донорского костного мозга позволила полностью излечить пациента от ВИЧ, это второй документированный случай в истории медицины.

Первые человек вылечился 13 лет назад — Тимоти Брауну также сделали пересадку донорского костного мозга, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet. Имя второго пациента не разглашается, однако известно, что лечение проводилось в Лондоне.

По неподтвержденным данным, пациентом являлся 40-летний Адам Кастильехо, который страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года. В 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологии.

Медики отмечают, что в результате трансплантации вирус полностью исчез из крови пациента, ремиссия фиксируется уже более 30 месяцев. Исследователи надеются, что им удалось найти способ полноценного исцеления от ВИЧ.

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