Документальный фильм про Муслима Магомаева покажут по ТВ

Документальный фильм о жизни и славе советского певца Муслима Магомаева покажут на Первом в субботу, говорится в программе телеканала.

Зрители узнают подробности его знакомства и совместной жизни с солисткой Большого театра Тамарой Синявской, что о нем говорили друзья и коллеги по сцене, а также интересные истории из его жизни.

Например, однажды озвучил «Бременских музыкантов» что для серьезного музыканта было творческим хулиганством. Юрий Энтин вспоминает, что Магомаев отказался от вознаграждения: «Гонорар получают за работу, а я не работал, я веселился и сам получил колоссальное удовольствие, и я сам хочу вам заплатить».

Муслим Магомаев — эстрадный и оперный певец, актёр, композитор. Среди его популярных песен — «Королева красоты», «Лучший город Земли», «Сердце на снегу». Творчество Магомаева ценили Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева, Гейдар Алиев. Друзья вспоминают, что бешеная популярность не испортила артиста.

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«Он был великий и простой, его можно было легко разыграть как ребенка», — вспомнил Владимир Винокур. «Он обладал природным благородством, что нечасто встречается, особенно у больших артистов. Какой бы ни была его миссия на Земле, он ее выполнил», — рассказал об артисте Эмир Агаларов.

Документальный фильм ««Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» выйдет на Первом канале 14 марта в 10.15.