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Документальный фильм про Муслима Магомаева покажут по ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: неизвестный фотограф

Документальный фильм о жизни и славе советского певца Муслима Магомаева покажут на Первом в субботу, говорится в программе телеканала.

Зрители узнают подробности его знакомства и совместной жизни с солисткой Большого театра Тамарой Синявской, что о нем говорили друзья и коллеги по сцене, а также интересные истории из его жизни.

Например, однажды озвучил «Бременских музыкантов» что для серьезного музыканта было творческим хулиганством. Юрий Энтин вспоминает, что Магомаев отказался от вознаграждения: «Гонорар получают за работу, а я не работал, я веселился и сам получил колоссальное удовольствие, и я сам хочу вам заплатить».

Муслим Магомаев — эстрадный и оперный певец, актёр, композитор. Среди его популярных песен — «Королева красоты», «Лучший город Земли», «Сердце на снегу». Творчество Магомаева ценили Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева, Гейдар Алиев. Друзья вспоминают, что бешеная популярность не испортила артиста.

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«Он был великий и простой, его можно было легко разыграть как ребенка», — вспомнил Владимир Винокур. «Он обладал природным благородством, что нечасто встречается, особенно у больших артистов. Какой бы ни была его миссия на Земле, он ее выполнил», — рассказал об артисте Эмир Агаларов.

Документальный фильм ««Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» выйдет на Первом канале 14 марта в 10.15.


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aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

Иркут 69

Остаётся провести церемониал коронации....😇Что б уж ни у кого не осталось ни тени сомнения в абсурдности...

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

andr58

Пипец, да. Голосуй ее голосуй, получишь этот самый, ВВП.Но как находят людей, официально вносящих такие...