Госдума открыла Путину возможность пожизненного президентства

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. «За» проголосовали 380 человек, против — 43, воздержался — один.

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

Приехавший в Госдуму Путин выступил перед депутатами и заявил, что выступает против исключения ограничения президентских сроков из Основного закона. Однако он согласился с обнулением сроков для действующего президента после принятия новой Конституции.

Поправка позволит Путину оставаться президентом до 2036 года. Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно действующей Конституции, он больше не имел бы права баллотироваться на пост президента.