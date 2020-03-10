Путин одобрил обнуление своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых выборах главы государства, сообщается на сайте Кремля.



Путин уточнил, что если Конституционный суд даст заключение, что поправка о его возможности избираться еще раз соответствует основному закону, — только тогда возможно продолжение его работы на посту президента после 2024 года.

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно действующей Конституции, он больше не имел бы права баллотироваться на пост президента, так как в Основном законе действует ограничение на два срока подряд для руководителя страны.

Президент прибыл в Госдуму после предложения депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой обнулить президентские сроки и позволить Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента.