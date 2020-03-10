Христиан лишат Благодатного огня из-за коронавируса

Церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения может быть отменена израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса.

На церемонию прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. Однако согласно существующим правилам, насчитывающие более 5 тысяч участников мероприятия в Израиле запрещены для сдерживания распространения вируса COVID-19.

Ограничительные меры пока действуют до 23 марта, однако могут быть продлены. В этом случае церковные власти будут обязаны соблюдать карантин. Кроме этого, Израиль может ввести пограничный карантин, который сделает въезд паломников невозможным.

Благодатный огонь ежегодно сходит в часовне над Гробом Господним, верующие называют это явление чудом. Схождение происходит ежегодно накануне православной Пасхи, в этом году этот день выпадает на 18 апреля.