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Христиан лишат Благодатного огня из-за коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: Benoit Soubeyran / CC BY 2.0

Церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения может быть отменена израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса.

На церемонию прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. Однако согласно существующим правилам, насчитывающие более 5 тысяч участников мероприятия в Израиле запрещены для сдерживания распространения вируса COVID-19.

Ограничительные меры пока действуют до 23 марта, однако могут быть продлены. В этом случае церковные власти будут обязаны соблюдать карантин. Кроме этого, Израиль может ввести пограничный карантин, который сделает въезд паломников невозможным.

Благодатный огонь ежегодно сходит в часовне над Гробом Господним, верующие называют это явление чудом. Схождение происходит ежегодно накануне православной Пасхи, в этом году этот день выпадает на 18 апреля.

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Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

aotechestvo

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saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

Иркут 69

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Walet 99

Для этого весь шум и гам, Терешкова за весь народ решила....