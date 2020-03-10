Путин оценит обнуление президентских сроков

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложение об обнулении президентских сроков и досрочных выборах в Госдуму.

Володин после объявления перерыва в заседании поднялся в кабинет, чтобы позвонить Путину и обсудить данные предложения, об этом в своем Telegram-канале сообщила советник Володина Анастасия Кашеварова.

«Председатель Государственной Думы в настоящее время поднялся в кабинет, чтобы позвонить президенту Владимиру Путину и обсудить эти вопросы с главой государства. А через полчаса начнется совещание председателя Государственной Думы с лидерами фракций», — написала она.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков и убрать ограничения по числу сроков.