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Путин оценит обнуление президентских сроков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложение об обнулении президентских сроков и досрочных выборах в Госдуму.

Володин после объявления перерыва в заседании поднялся в кабинет, чтобы позвонить Путину и обсудить данные предложения, об этом в своем Telegram-канале сообщила советник Володина Анастасия Кашеварова.

«Председатель Государственной Думы в настоящее время поднялся в кабинет, чтобы позвонить президенту Владимиру Путину и обсудить эти вопросы с главой государства. А через полчаса начнется совещание председателя Государственной Думы с лидерами фракций», — написала она.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков и убрать ограничения по числу сроков.

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great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

fluke

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mantihid

тоже так думаю, мало кто пойдет защищать его интересы

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pilot995

Ничего он не повторит, у этих "патриотов-повторяльщиков" всё нажитое нечестным трудом за бугром, включая...