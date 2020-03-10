Россиянам поднимут лимит перевода в системе быстрых платежей

Центробанк увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», — отмечается в сообщении.

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С помощью быстрых платежей россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. В процессе подключения — еще более 160 кредитных организаций, включая Сбербанк.

Переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года.