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Трамп отказался ехать в Москву на празднование Дня Победы

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет», — приводит ТАСС слова Пескова. Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.

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Ранее стало известно, что Вашингтон передал Москве такую информацию, Американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые могут войти в делегацию.

Президент Владимир Путин пригласил Трампа в Москву 9 мая в июне 2019 года, когда они проводили двусторонние переговоры в Японии на «полях» встречи «большой двадцатки». В декабре глава МИД Сергей Лавров говорил, что Трамп в беседе с ним говорил, что хотел бы посетить Москву по этому случаю.

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