Трамп отказался ехать в Москву на празднование Дня Победы

Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет», — приводит ТАСС слова Пескова. Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.
Ранее стало известно, что Вашингтон передал Москве такую информацию, Американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые могут войти в делегацию.
Президент Владимир Путин пригласил Трампа в Москву 9 мая в июне 2019 года, когда они проводили двусторонние переговоры в Японии на «полях» встречи «большой двадцатки». В декабре глава МИД Сергей Лавров говорил, что Трамп в беседе с ним говорил, что хотел бы посетить Москву по этому случаю.