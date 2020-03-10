Карелин внес поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин сегодня внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов в России.

Поправку внесут ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. «Готовьте эту поправку. Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим», — приводит РБК слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказанные на заседании парламента.

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Перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.

Против инициативы высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, властям сначала следует решить проблемы с экономикой и новым коронавирусом.