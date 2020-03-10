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Tesla выпустила миллионную машину

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Tesla стала первым автопроизводителем, выпустившим 1 миллион электромобилей, сообщил ее глава Илон Маск в Twitter.

«Поздравляю команду Tesla с выпуском нашей миллионной машины!» — написал Маск под фотографией нового электрокара Tesla Model Y и команды, которая занималась его сборкой.

Tesla выпускаем электромобили с 2008 года. Первой моделью стал спортивный Roadster, он продавался до 2012 года.

В линейке Tesla сейчас Model S, Model X, Model 3. Производство кроссовера Model Y должно начаться в этом году, а пикапа Cybertruck — в 2021.

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