Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента России и с 2024 года передать право назначать главу государства Госсовету, который станет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет», — напомнил политик.

ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновлённая Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 10, 2020

По словам Жириновского в эфире телеканала «Россия 24», в Госсовет следует отобрать лучших людей страны — ученых, депутатов, министров, губернаторов. Именно они должны решать, кто станет главой государства на следующий срок.

Российский политик также предложил после принятия поправок к Конституции провести досрочные выборы в Госдуму.