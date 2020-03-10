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Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента России и с 2024 года передать право назначать главу государства Госсовету, который станет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет», — напомнил политик.

По словам Жириновского в эфире телеканала «Россия 24», в Госсовет следует отобрать лучших людей страны — ученых, депутатов, министров, губернаторов. Именно они должны решать, кто станет главой государства на следующий срок.

Российский политик также предложил после принятия поправок к Конституции провести досрочные выборы в Госдуму.

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Топ комментариев

great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

fluke

Да он первый из Москвы свалит!

pilot995

Ничего он не повторит, у этих "патриотов-повторяльщиков" всё нажитое нечестным трудом за бугром, включая...

ager

маразматик ведет страну к погибели

mantihid

тоже так думаю, мало кто пойдет защищать его интересы