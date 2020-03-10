Имя ведущего ток-шоу «На самом деле» рассекретили

Актер Тимур Еремеев станет новым ведущим программы «На самом деле» на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.

Еремеев сменил на посту ведущего Дмитрия Шепелева. Первый выпуск с новым ведущим выйдет на Первом канале уже во вторник.

«Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле», — рассказал Еремеев.

Тимур Еремеев знаком зрителям по сериалам «Отель Элеон», «Звоните ДиКаприо», «Кухня». Также он известен как герой шоу «Пусть говорят», где молодой человек пытался доказать, что он внебрачный сын советского актера Спартака Мишулина.