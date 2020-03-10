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Имя ведущего ток-шоу «На самом деле» рассекретили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Актер Тимур Еремеев станет новым ведущим программы «На самом деле» на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.

Еремеев сменил на посту ведущего Дмитрия Шепелева. Первый выпуск с новым ведущим выйдет на Первом канале уже во вторник.

«Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле», — рассказал Еремеев.

Тимур Еремеев знаком зрителям по сериалам «Отель Элеон», «Звоните ДиКаприо», «Кухня». Также он известен как герой шоу «Пусть говорят», где молодой человек пытался доказать, что он внебрачный сын советского актера Спартака Мишулина.


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Топ комментариев

great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

ager

маразматик ведет страну к погибели

Danilon

Что повторим ? 27 миллионов ?! Повторим неподготовленную армию, блокадный Ленинград, пару миллионов пленных,...

fluke

Да он первый из Москвы свалит!

mantihid

тоже так думаю, мало кто пойдет защищать его интересы