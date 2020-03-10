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Проект памятника участникам «АлСиба» выбрали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Русское географическое общество

Проект памятника участникам авиатрассы «Аляска-Сибирь» выбрали в Красноярске, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Монумент предполагается установить возле бывшего красноярского аэропорта на улице Аэровокзальной. Здесь приземлялись самолёты, которые СССР получал из США по программе ленд-лиза.

По итогам голосования явным победителем конкурса стал проект красноярского скульптора Андрея Кияницына: динамичные фигуры трёх летчиков, обрамленные полукольцом — символом воздушного моста между двумя странами.

Фото: © Русское географическое общество
 

«Честно говоря, я был приятно удивлён таким вниманием скульпторов и архитекторов. Это свидетельство того, что сохранение памяти о Красноярской воздушной трассе очень важно. АлСиб — значимый для Победы маршрут поставок военной техники по программе ленд-лиза. И он был одним из наиболее ярких событий в истории нашего город» — отметил один из организаторов конкурса, член Русского географического общества Владимир Черников.

Теперь инициативной группе по увековечению памяти участников «АлСиба» предстоит определиться с финансированием работ.

Красноярская воздушная трасса была построена и действовала в 1942-45 годы как часть программы ленд-лиза, обеспечивающей поставки 8 тысяч американских военных самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь в зоны боевых действий с нацистской Германией.

Красноярск был важной опорной точкой перегона: город обладал развитой авиационной инфраструктурой, имеющей прямой выход к Транссибу, здесь самолеты ремонтировались и проводилось переобучение летного состава. Далее, к месту боев, самолеты доставлялись фронтовыми летчиками и по железной дороге.

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