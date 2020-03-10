Сибирячка начала сбор 1 млн рублей на социальный автобус

Предприниматель Екатерина Козина начала сбор денег для запуска льготного автобуса из Красноярска в Ужур, сообщила Sibnet.ru бизнесмен.

Предприниматель запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Ей нужно собрать 1 миллион рублей на покупку автобуса до июня. Это покроет половину стоимости «Газели». На ней предприниматель планирует запустить рейс из Красноярска до Ужура и обратно с льготной стоимостью проезда — около 400-500 рублей вместо 650.

«Мы просим 1 миллион рублей. В целях приобрести новый автобус через проект или взять самостоятельно мы это сделаем. Мы хотим сделать более дешевый проезд для пассажиров. Желающих много. Пенсионеры часто ездят, в больницы с детьми, студенты в гости поехать», — рассказала Козина.

Путь из Красноярска в Ужур занимает около 4 часов. Город называют сибирской Францией. В нем живет 15 тысяч человек.