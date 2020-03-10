Изменены правила выдачи загранпаспортов нового поколения

Россиянам начнут оформлять загранпаспорта с электронными носителями в течение месяца, если заявка подана по месту жительству, и в течение трех месяцев — если заявка подана по месту пребывания, следует из новой редакции регламента МВД.

Документ вступает в силу с 10 марта и обновляет перечень документов, которые нужно подать для оформления загранпаспорта разным категориям граждан. Также в нем определена последовательность предоставления данной госуслуги.

Например, согласно регламенту, срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. Заявление на выдачу загранпаспорта и фотографию можно направить через портал «Госуслуги», однако паспорт в отделение МВД или МФЦ потребуется предоставить лично.

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Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также нужно будет принести оригинал документа, подтверждающего, что он не призван на военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу. Военнослужащим нужно разрешение командования.

Для оформления загранпаспорта детям понадобится предъявить свидетельство о рождении и паспорт одного из его родителей. Подросткам старше 14 лет также нужно приложить свои паспорта.

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет — 2500 рублей. Уплатить пошлину можно через портал «Госуслуги», дополнительные платежи требовать с граждан регламент запрещает.