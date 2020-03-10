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Иркутянка устроила погром в аптеке из-за отказа вернуть деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Иркутска устроила погром в аптеке после отказа вернуть ей деньги за лекарства. Полиция начала проверку, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В социальных сетях во вторник появилось видео, на кадрах которого видно, как покупательница в аптеке требует от провизора вернуть ей деньги за купленные ранее лекарства. Провизор объясняет, что это невозможно. Покупательница также спрашивает, зачем ее снимают на видео и требует снять «прослушку с человека».

В следующую секунду девушка переворачивает прилавок и начинает кричать на провизора, называя ее «дрянью» и «мразью» и бьет продавца. По факту инцидента полиция проводит проверку.

«По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства. Будет принято соответствующее правовое решение», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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