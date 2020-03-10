НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Apple впервые разрешила протирать iPhone

Источник:
Sibnet.ru
284 1
Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone и другими фирменными гаджетами. Впервые устройства официально разрешили протирать влажными салфетками, об этом говорится на сайте производителя.

Рекомендуется удалять загрязнения 70% изопропиловым спиртом или чистящими салфетками. При этом указывается, что устройства нельзя погружать в чистящее средство целиком, а также использовать отбеливатель.

Компания впервые допускает возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток, пишет издание MacRumors. Ранее Apple выступала против использования подобной продукции из-за риска повреждения олеофобного слоя.

Эксперты предполагают, что рекомендации были обновлены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 и призваны дополнительно защитить пользователей.

Еще по теме
Sony разработала компактный смартфон с мощной батареей
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Новосибирцы предпочли Samsung смартфонам iPhone
Xiaomi выпустила сверхмощный смартфон с очень большим экраном
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета
•
Российский фондовый рынок рухнул на фоне паники в мире
•
Карелин внес поправку о досрочных выборах в Госдуму
•
Изменены правила выдачи загранпаспортов нового поколения
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Проект памятника участникам «АлСиба» выбрали в Красноярске
Сибирь 10.03.2020 16:28
Сибирячка начала сбор 1 млн рублей на социальный автобус
Сибирь 10.03.2020 16:05
Кудри забайкальских лошадей заинтересовали ученых из США
Сибирь 10.03.2020 15:55
Иркутянка устроила погром в аптеке из-за отказа вернуть деньги
Сибирь 10.03.2020 15:30
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9557
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
5816
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4930
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3861
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Жириновский предложил назначать президента решением Госсовета
•
Российский фондовый рынок рухнул на фоне паники в мире
•
Карелин внес поправку о досрочных выборах в Госдуму
•
Изменены правила выдачи загранпаспортов нового поколения
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

ager

маразматик ведет страну к погибели

Danilon

Что повторим ? 27 миллионов ?! Повторим неподготовленную армию, блокадный Ленинград, пару миллионов пленных,...

fluke

Да он первый из Москвы свалит!

mantihid

тоже так думаю, мало кто пойдет защищать его интересы