Apple впервые разрешила протирать iPhone

Компания Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone и другими фирменными гаджетами. Впервые устройства официально разрешили протирать влажными салфетками, об этом говорится на сайте производителя.

Рекомендуется удалять загрязнения 70% изопропиловым спиртом или чистящими салфетками. При этом указывается, что устройства нельзя погружать в чистящее средство целиком, а также использовать отбеливатель.

Компания впервые допускает возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток, пишет издание MacRumors. Ранее Apple выступала против использования подобной продукции из-за риска повреждения олеофобного слоя.

Эксперты предполагают, что рекомендации были обновлены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 и призваны дополнительно защитить пользователей.