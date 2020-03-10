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Роструд приободрил напоминанием о длинных выходных в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — цитирует РИА Новости Шкловеца.

Короткая рабочая неделя продлится с 6 по 8 мая. Затем, в связи с празднованием Дня Победы, россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно.

30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час.

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