Замглавы Кузбасса увидел в дорогом угле решение проблем с экологией

Переход частного сектора в крупных городах Кемеровской области с традиционных марок угля на марку Т смог бы существенно улучшить экологическую ситуацию, такое мнение высказал замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Instagram.

По данным Панова, в Кемерове на частный сектор приходится чуть больше 14% выбросов веществ в атмосферу, в морозные дни этот показатель увеличивается до 30%. При этом из-за невысоких печных труб дым не рассеивается.

«Как можно улучшить ситуацию? Самый просто вариант — перейдя на другую марку угля. Например, Т», — предложил чиновник.

Он привел данные ученых-экологов, по которым при таком переходе количество практически всех вредных веществ в дымовых газах бытовых печей значительно уменьшается.

Уголь марки Т добывают на юге Кузбасса. Им топят в Осинниках, Мысках, Междуреченске, Калтане, частично в Новокузнецком районе. Единственная проблема, по мнению Панова, — цена. Уголь Т дороже традиционных марок.