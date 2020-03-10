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Потепление до +6 градусов установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Потепление ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Ночью по северу еще ожидаются морозы, днем в большинстве районов столбик термометра остановится на отметке около нуля, а местами потеплеет до +4… +6 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. В среду ночью в большинстве районов -11… -16 градусов, местами -20… -22, по северу до -28. Днем 0... -5, местами -6…-12. В четверг и пятницу днем -3…-8, по северу -12… -17, а в пятницу по югу до +3 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -6… -11, местами до -20 градусов. Днем -2… -7, в четверг местами до +3 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +4.

В Иркутской области небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -13… -18, при прояснении до -30, по северным районам до -35 градусов. Днем +1… +6, местами -2… -7, в северных районах до -6 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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Зима #Природа #Гео
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Топ комментариев

great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

pilot995

Ничего он не повторит, у этих "патриотов-повторяльщиков" всё нажитое нечестным трудом за бугром, включая...

jeryakob

если бы он просто кофе приносил, вреда было бы меньше

Иркут 69

Ясно. У него одно занятие, айфончик в углу теребить и не мешаться под ногами.

ager

маразматик ведет страну к погибели