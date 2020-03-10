НАВЕРХ

Волна тепла придет в Новосибирск к выходным

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © Sibnet.ru

Начало недели будет морозным, а к пятнице в Новосибирск придет потепление до 5 градусов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ждем прохладную погоду при отсутствии осадков. 11 марта температура ночью будет 10-15 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза», — сказал синоптик.

По его словам, ожидается чередование погоды с осадками и без. В среду выпадет снег с усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем будет оттепель до 3 градусов тепла. В пятницу осадки прекратятся, воздух днем прогреется от ноля до плюс 5 градусов.

Еще по теме
Замглавы Кузбасса увидел в дорогом угле решение проблем с экологией
Потепление до +6 градусов установится в Восточной Сибири
Потепление придет в Новосибирск к 8 марта
Морозы и оттепель на праздники придут в Восточную Сибирь
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить
•
Роструд приободрил напоминанием о длинных выходных в мае
•
Глава Минфина гарантировал стабильность при обвале цен на нефть
•
Мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете
Подробности
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Замглавы Кузбасса увидел в дорогом угле решение проблем с экологией
Сибирь 10.03.2020 13:55
Потепление до +6 градусов установится в Восточной Сибири
Сибирь 10.03.2020 13:06
Волна тепла придет в Новосибирск к выходным
Сибирь 10.03.2020 12:57
Суд огласит приговор забайкальской ОПГ «Ключевские»
Сибирь 10.03.2020 11:32
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9530
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
5523
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4896
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3811
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить
•
Роструд приободрил напоминанием о длинных выходных в мае
•
Глава Минфина гарантировал стабильность при обвале цен на нефть
•
Мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

pilot995

Ничего он не повторит, у этих "патриотов-повторяльщиков" всё нажитое нечестным трудом за бугром, включая...

jeryakob

если бы он просто кофе приносил, вреда было бы меньше

Иркут 69

Ясно. У него одно занятие, айфончик в углу теребить и не мешаться под ногами.

ager

маразматик ведет страну к погибели