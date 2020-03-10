Волна тепла придет в Новосибирск к выходным

Начало недели будет морозным, а к пятнице в Новосибирск придет потепление до 5 градусов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ждем прохладную погоду при отсутствии осадков. 11 марта температура ночью будет 10-15 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза», — сказал синоптик.

По его словам, ожидается чередование погоды с осадками и без. В среду выпадет снег с усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем будет оттепель до 3 градусов тепла. В пятницу осадки прекратятся, воздух днем прогреется от ноля до плюс 5 градусов.