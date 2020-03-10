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УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UEFA.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил традиционные рукопожатия перед матчами турниров из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления. Это относится ко всем матчам под эгидой УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации распространения вируса COVID-19», — говорится в заявлении УЕФА.

Кроме того, некоторые матчи состоятся без зрителей. В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Пари Сен-Жермен» (Франция) с «Боруссией» Дортмунд (Германия), в 1/8 Лиги Европы — «Олимпиакос» (Греция) против «Вулверхэмптона» (Англия).

По последним данным, новый коронавирус, вызывающий агрессивную пневмонию, распространился почти в 100 странах. Число зараженных превысило 114 тысяч человек, более 4 тысяч умерли, более 63 тысяч выздоровели.

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