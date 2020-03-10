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Двое погибли во время пожара в кафе в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Республике Тыва

Тела мужчины и женщины нашли в кафе Кызыла после пожара, следователи проводят доследственную проверку, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

Пожар произошел 8 марта в банкетном зале «Аалчы» в Кызыле. При тушении нашли тела мужчины и женщины. Личность мужчины опознали — это 43-летний кочегар предприятия. Личность женщины еще не установили.

Предварительно причиной пожара названа неисправная проводка. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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