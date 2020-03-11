Фильм дня: «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»

Криминальный детектив режиссера Дрю Годдарда мастерски погружает зрителя в напряженную игру между посетителями отеля «Эль рояль», заставляя вздрагивать от неожиданных перипетий.

Сюжет развивается в 1969 году в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния. В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, полицейский под видом продавца пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Почти каждый из посетителей приехал в отель со своими тайнами, которым суждено открыться.

В фильме очень длинная завязка, и зрителю сложно определить, кто из героев положительный, а кто играет на стороне зла. У каждого есть причины не доверять друг другу. В ходе сюжета комбинации меняются с невероятной быстротой, тот, кто кажется главным врагом, становится союзником, а самый опасный преступник становится жертвой. Этим сюжет и хорош — до самого конца не ясно, кто выберется победителем из этой игры.

Сама по себе задумка режиссера — создать в одном пространстве разношерстных персонажей, может напомнить историю Тарантино про омерзительную восьмерку. Но это совершенно другая картина, по-своему интересная и интригующая.

В фильме «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» нет топовых кинозвезд, но все актеры блестяще раскрыли характер и сущность своих героев. В картине снялись Джефф Бриджес, Синтия Эриво, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Кэйли Спэни, Льюис Пуллман, Крис Хемсворт. Рейтинг фильма IMDb: 7.10.