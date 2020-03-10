Землетрясение произошло под Новосибирском

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

По данным геофизиков, подземный толчек произошел утром во вторник недалеко от села Усть-Чём в 40 километрах от Новосибирска. В селе живет около 500 человек. Магнитуда составила 2,2, это не очень высокий показатель.

В этом районе периодически ощущаются толчки из-за добывающей промышленности. В октябре 2019 года в Искитимском районе произошло более сильное землетрясение магнитудой 4,5. По данным сейсмологов, оно носило техногенный характер и было связано с воздействием на Горловское месторождение.