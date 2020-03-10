Иномарка и три грузовика столкнулись на трассе под Новосибирском

Иномарка и три грузовика столкнулись на трассе, в результате аварии шестеро пострадали и один человек погиб, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Во вторник в 03.00 в Барабинском районе на 1132 км автодороги Р-254 водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший со стороны Омска в Новосибирск на полосе встречного движения столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства. После чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.

В результате ДТП на месте погиб пассажир иномарки, еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу.