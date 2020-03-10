Россия единственная не представила песню для Евровидения

Все страны-участницы Евровидения-2020 представили песни, которые
прозвучат на конкурсе, кроме российских представителей — группы Little Big,
сообщается на официальном сайте мероприятия.
В музыкальном конкурсе Евровидение примет участие 41 страна.
Все, кроме России, уже опубликовали официальные видео с композициями, которые
будут исполнены на соревновании. Релиз трека музыканты обещают 13 марта,
когда появится клип — неизвестно.
Ранее в Сети появился отрывок песни «Uno» группы Little Big,
которую посчитали той самой песней для Евровидения, но официального
подтверждения Первого канала или самих музыкантов пока не прозвучало.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Экстрасенс и таролог Саона рассказала Sibnet.ru, что не видит победы России на конкурсе, предрекая провал группе Little Big в музыкальном состязании.