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Россия единственная не представила песню для Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Все страны-участницы Евровидения-2020 представили песни, которые прозвучат на конкурсе, кроме российских представителей — группы Little Big, сообщается на официальном сайте мероприятия.

В музыкальном конкурсе Евровидение примет участие 41 страна. Все, кроме России, уже опубликовали официальные видео с композициями, которые будут исполнены на соревновании. Релиз трека музыканты обещают 13 марта, когда появится клип — неизвестно.

Ранее в Сети появился отрывок песни «Uno» группы Little Big, которую посчитали той самой песней для Евровидения, но официального подтверждения Первого канала или самих музыкантов пока не прозвучало.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Экстрасенс и таролог Саона рассказала Sibnet.ru, что не видит победы России на конкурсе, предрекая провал группе Little Big в музыкальном состязании.


Тема: Евровидение-2020
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Топ комментариев

Walet 99

И главное не принимают поправку о недвижимости за рубежом, - лапшу народу вешают.........

great_america

Официальная инфляция в России сильно отличается от реальной. Поэтому формально проиндексируют а реально...

jeryakob

теперь и здесь солнцеликий всю малину обделал

jeryakob

если бы он просто кофе приносил, вреда было бы меньше

Иркут 69

Ясно. У него одно занятие, айфончик в углу теребить и не мешаться под ногами.