Россия единственная не представила песню для Евровидения

Все страны-участницы Евровидения-2020 представили песни, которые прозвучат на конкурсе, кроме российских представителей — группы Little Big, сообщается на официальном сайте мероприятия.

В музыкальном конкурсе Евровидение примет участие 41 страна. Все, кроме России, уже опубликовали официальные видео с композициями, которые будут исполнены на соревновании. Релиз трека музыканты обещают 13 марта, когда появится клип — неизвестно.

Ранее в Сети появился отрывок песни «Uno» группы Little Big, которую посчитали той самой песней для Евровидения, но официального подтверждения Первого канала или самих музыкантов пока не прозвучало.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Экстрасенс и таролог Саона рассказала Sibnet.ru, что не видит победы России на конкурсе, предрекая провал группе Little Big в музыкальном состязании.