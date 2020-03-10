Линдеманн прокатился на радиационной карусели в Припяти

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Припяти и
покатался там на карусели, видео экстремального действия он опубликовал в Instagram.
На видео в Stories запечатлено, как музыкант, насвистывая, кружится
на карусели. За кадром смеется автор видео, его коллега по группе Петер
Тэгтгрен.
Известно, что Линдеманн посетил заброшенную Припять после
концерта в Киеве. Население покинуло город после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986
году. Тогда в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате
которого последовал выброс радиоактивных веществ.
Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из
которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села. Находиться
в зоне отчуждения не рекомендуется, как и прикасаться к любым предметам,
находящимся в ней, поскольку там все еще высокий уровень радиации.