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Линдеманн прокатился на радиационной карусели в Припяти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Припяти и покатался там на карусели, видео экстремального действия он опубликовал в Instagram.

На видео в Stories запечатлено, как музыкант, насвистывая, кружится на карусели. За кадром смеется автор видео, его коллега по группе Петер Тэгтгрен.

Известно, что Линдеманн посетил заброшенную Припять после концерта в Киеве. Население покинуло город после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Тогда в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ.  

Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села. Находиться в зоне отчуждения не рекомендуется, как и прикасаться к любым предметам, находящимся в ней, поскольку там все еще высокий уровень радиации.

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