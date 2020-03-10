Госдума обсудит внесение изменений в Конституцию

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. После первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок.

Законопроект о поправке к Конституции был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, в его основу легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Поправки касались расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бог появится в обновленной Конституции

Так, изменения предусматривают, что Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом. По действующему закону парламент лишь дает согласие главе государства на назначение председателя кабмина.

Законопроектом предусмотрено закрепление в Конституции статуса Госсовета, который функционирует с 2000 года в качества совещательного органа при президенте. Его полномочия расширятся, будет прописан новый порядок его формирования.

Поправки также предлагают закрепление приоритета Конституции в российском правовом пространстве. Планируется закрепить в основном законе ряд социальных гарантий, включая размер МРОТ и регулярную индексацию социальных пособий и пенсий.