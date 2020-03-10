НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Госдума обсудит внесение изменений в Конституцию

Источник:
Sibnet.ru
117 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. После первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок.

Законопроект о поправке к Конституции был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, в его основу легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Поправки касались расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБог появится в обновленной Конституции

Так, изменения предусматривают, что Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом. По действующему закону парламент лишь дает согласие главе государства на назначение председателя кабмина.

Законопроектом предусмотрено закрепление в Конституции статуса Госсовета, который функционирует с 2000 года в качества совещательного органа при президенте. Его полномочия расширятся, будет прописан новый порядок его формирования.

Поправки также предлагают закрепление приоритета Конституции в российском правовом пространстве. Планируется закрепить в основном законе ряд социальных гарантий, включая размер МРОТ и регулярную индексацию социальных пособий и пенсий.

Тема: Конституционная реформа Путина
Путин придумал Медведеву обязанности
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
ЦИК распределил миллиарды для голосования по Конституции
смотреть все
Политика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Путин придумал Медведеву обязанности
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Видео «бронебойного» новосибирца попало в Сеть
Сибирь 09.03.2020 20:54
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь 09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9444
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4755
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
4307
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3654
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Путин придумал Медведеву обязанности
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

А ты получишь зарплату , на которую ничего не купишь...

лачинов

До чего же гнилая система. Заигрались со своей торговлей ничем до абсурда. Не разрушились заводы, не...

Voland2

Главное что бы Сечин хорошо себя чувствовал... Порулил рынком от души.

Walet 99

И главное не принимают поправку о недвижимости за рубежом, - лапшу народу вешают.........

лачинов

Как же они надоели. Какая разница какой повод вы, господа ненасытные, выберете. Всем уже понятно, что...