Россияне увидят гигантскую Луну

Жители России в ночь на 10 марта увидят суперлуние — это фаза Луны, в которой она находится на максимально близком расположении к Земле в момент полнолуния. В такой момент естественный спутник Земли выглядит больше, чем обычно.

Луна в ночь на вторник приблизится к Земле на расстояние 357 тысяч 128 километров. Максимальное сближение будет наблюдаться в 9.28 по московскому времени, однако лучше всего за явлением следить ночью в безоблачную погоду, отмечают специалисты.

По оценке астрофизиков, мартовское суперлуние будет одним из самых ярких в 2020 году, поскольку между Землей и спутником будет минимальное расстояние. Угловой размер лунного диска на земном небосводе будет примерно на 10% больше обычного.

Среднее расстояние от Земли до Луны равно примерно 384 тысячам километров, а его ежемесячные колебания составляют около 5% от среднего, так как у спутника Земли достаточно сложная орбита.