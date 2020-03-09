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Видео «бронебойного» новосибирца попало в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конфликт между двумя мужчинами произошел 8 марта в Новосибирске, один из участников открыл стрельбу по оппоненту. Видео инцидента попало в Сеть.

На опубликованных кадрах мужчины спорят возле подъезда многоэтажного дома по улице Петухова. В какой-то момент человек с оружием в руке отходит в сторону и открывает огонь, однако второй мужчина невозмутимо направляется к стрелку.

Ролик обнародовала новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице «ВКонтакте». В комментариях отмечается, что очевидцы позднее собрали гильзы, мужчина стрелял холостыми патронами.

Факт стрельбы во дворе жилого дома из неустановленного оружия подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

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Lava Lava

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И быстренько подал пример.....................

лачинов

До 2024го ещё дотянуть надо. И ему и нам.

колобок11

Новость предоставлена таким образом, что виноваты саудиты, а на самом деле виновата Россия т.к. не захотела...

cre

Только не мировой, а кризис нефтедобывающих стран.У всех остальных - праздник.