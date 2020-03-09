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Microsoft посоветовала удалить последний патч Windows 10

Источник:
WindowsLatest
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft посоветовала удалить обновление KB4535996 для Windows 10, которое было выпущено в конце февраля.

Обновление Windows 10 KB4535996 должно было улучшить поиск в системе, а также исправить различные ошибки. Однако установившие патч пользователи сразу стали жаловаться на проблемы.

Так, у «десятки» с установленным патчем наблюдались падение производительности, замедленная скорость загрузки, «синие экраны смерти», сбои спящего режима, а также ошибки при работе с утилитой Sign Tool.

В ответ на многочисленные жалобы пользователей Microsoft признала существование недоработок в официальном блоге. Пострадавшим пользователям советуют удалить патч и отказаться от его установки в дальнейшем.

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Lava Lava

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колобок11

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