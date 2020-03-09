Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 обнаружили в России за последние сутки, говорится в сообщении оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все три случая зафиксированы в Москве. Таким образом, общее число подтвержденных случаев увеличилось с 17 до 20. Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отмечается в сообщении.

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Граждане, которые недавно побывал в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, должны обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней.