Пенсии и льготы проиндексируют вопреки краху рубля

Социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, заявила зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — уточнила сенатор.

Елена Бибикова также подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. На этом фоне Центробанк России отказался от закупок валюты, а также анонсировал принятие дополнительных мер в финансовом секторе.