Подсчитан срок исчерпания Россией финансовых резервов

Активов Фонда национального благосостояния достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до 30 долларов за баррель на протяжении шести — десяти лет, подсчитали эксперты Минфина.

В целом отклонение курса национальной валюты от прогноза, который составляет 65 рублей за доллар, всего на один рубль изменяет базовые нефтегазовые доходы федерального годового бюджета на 70 миллиардов рублей.

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«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в случае сокращения ликвидных средств фонда ниже 5% ВВП ежегодный объем использования средств ФНБ на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

Ранее при открытии торгов в понедельник цена нефти Brent обрушилась более чем на 30% из-за того, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса.