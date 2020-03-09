Стоимость импортной техники подскочит после падение рубля

Резкий рост курса доллара повысит стоимость импортной техники на 20-40%, спрогнозировал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Российский IT-рынок уже сильно ощутил на себе последствия паники из-за коронавируса. В Китае стоят заводы, либо работают на малую часть своих возможностей. Все это выливается в срыв поставок на наш рынок, невыполнение контрактных обязательств и дефицит», — отметил эксперт.

По словам Косарева, «ситуацию сильно усугубляют нефтяные котировки и слабеющий рубль, что, к сожалению, может привести, в том числе, к невозможности исполнения своих обязательств некоторыми крупными системными интеграторами».

«Все, что касается импортного оборудования, в итоге будет стоить дороже. Все зависит от стоимости рубля. Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%», — предсказал аналитик, выразив надежду, что драматический сценарий 2014 года не повторится.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. На этом фоне Центробанк России отказался от закупок валюты, а также анонсировал принятие дополнительных мер в финансовом секторе.