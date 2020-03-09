Россию напугали девальвацией рубля

Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, спрогнозировал аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Вероятно, это очень неприятный сюрприз», — цитирует Марченко РИА Новости. Эксперт отметил, что Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до 30 долларов».

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. На этом фоне Центробанк России отказался от закупок валюты, а также анонсировал принятие дополнительных мер в финансовом секторе.