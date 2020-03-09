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Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкое снижение цен на нефть саудовской корпорацией Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке и является частью агрессивной кампании по вытеснению российских корпораций.

Saudi Aramco рассчитывает за счет России частично восполнить потери, вызванные обвалом нефтяных котировок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и саудовских чиновников.

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Королевство намерено увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в день. Максимальная мощность может быть увеличена до 12 миллионов баррелей в день, если это потребуется.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

До конца месяца действует соглашение о сокращении добычи, однако сделка перестанет действовать с 1 апреля из-за позиции России, которая отказалась поддержать предложение Саудовской Аравии.

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