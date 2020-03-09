Российской экономике предрекли «кровавую баню»

Российскому фондовому рынку после старта продаж во вторник грозит «кровавая баня» из-за обвала нефтяных котировок, спрогнозировал финансовый аналитик Сергей Дроздов.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30%, баррель Brent сейчас торгуется около 33,9 доллара за баррель, WTI — по 30,16 доллара, значения стали минимальными с 2016 года, а падение — самым сильным с 1991 года.

Основной индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает на 3,5%, ключевой индекс Токийской биржи Nikkei 225 закрылся падением на 5,3%, биржи Китая потеряли около 3%, австралийский S&P/ASX 200 обвалился более чем на 7%. Московская биржа откроется во вторник.

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«Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. <…> На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу», — отметил Дроздов.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Однако против этого предложения выступила Россия, которая настаивала на продлении текущих договоренностей. В результате сделка перестанет действовать с 1 апреля, на этой фоне стоимость нефти резко пошла вниз.